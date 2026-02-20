Renault Aktie

32,58EUR 0,38EUR 1,18%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.02.2026 13:15:22

Renault Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch hinsichtlich der Marge und des Free Cashflow etwas schwächer als gedacht. Die mittelfristigen Ziele wiederum machten einen ambitionierteren Eindruck./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,50 € 		Abst. Kursziel*:
16,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

