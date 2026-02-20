Renault Aktie
|32,58EUR
|0,38EUR
|1,18%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch hinsichtlich der Marge und des Free Cashflow etwas schwächer als gedacht. Die mittelfristigen Ziele wiederum machten einen ambitionierteren Eindruck./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,50 €
|
Abst. Kursziel*:
16,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-