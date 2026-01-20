Renault Aktie

32,08EUR 0,81EUR 2,59%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.01.2026 10:22:45

Renault Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen zum zweiten Halbjahr von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entsprechend den Konsensprognosen rechne er mit einer Marge etwas unter der Zielvorgabe des Autokonzerns, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Margen- und Free-Cashflow-Ausblick auf 2026 dürfte im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 sinken./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,45 € 		Abst. Kursziel*:
33,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,92%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

