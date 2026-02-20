LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sowohl die Jahreszahlen des Autobauers als auch der Ausblick auf 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die neuen Mittelfrist-Ziele beinhalteten für die Gewinnschätzungen zudem deutlich Luft nach oben. Der Markt habe dies aber nicht honoriert, sondern hätte offenbar eine vorsichtigere Zielsetzung bevorzugt./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.