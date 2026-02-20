Renault Aktie

32,48EUR 0,28EUR 0,87%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.02.2026 13:08:05

Renault Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sowohl die Jahreszahlen des Autobauers als auch der Ausblick auf 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die neuen Mittelfrist-Ziele beinhalteten für die Gewinnschätzungen zudem deutlich Luft nach oben. Der Markt habe dies aber nicht honoriert, sondern hätte offenbar eine vorsichtigere Zielsetzung bevorzugt./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32,54 € 		Abst. Kursziel*:
30,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,85%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

