ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Margen des Autoherstellers könnten mittelfristig weiter sinken, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Renault dürfte sich künftig mehr auf den Umsatz als auf die Profitabilität konzentrieren./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT



