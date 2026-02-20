Renault Aktie

32,48EUR 0,28EUR 0,87%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.02.2026 13:04:52

Renault Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der etwas schwächere Ausblick dürfte den Ergebniskonsens leicht drücken, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Die Ziele der Franzosen erschienen im schwierigen Umfeld ambitioniert und bedürften der Bestätigung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32,61 € 		Abst. Kursziel*:
22,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,15%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.

