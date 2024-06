NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach einer Investorenveranstaltung mit Fokus auf der Tochter Dacia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der rumänische Autobauer erziele eine Profitabilität, die mindestens doppelt so hoch sei wie jene der Kernmarke Renault, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das ehrgeizige Ziel bestehe nun darin, die operative Marge (Ebit) von einem aktuell soliden, zweistelligen Prozentwert bis 2030 auf 15 Prozent zu steigern./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 23:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 05:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.