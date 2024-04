LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault vor Zahlen zum ersten Quartal von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 60 Euro in die Höhe geschraubt. Die Preise und der Produktmix wirkten sich positiv aus, die Wechselkurse hingegen negativ, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Jahre 2024 bis 2026 liege er mit seinen Schätzungen für den Autobauer über den Markterwartungen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 00:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.