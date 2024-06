NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach einem Besuch des Dacia-Hauptsitzes auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Business-Plan der Marke sei überzeugend und zugleich selten im gegenwärtigen Umfeld der Autobranche, ziele er nämlich bis 2030 auf eine Verdoppelung des Umsatzes sowie auf eine operative Marge von mindestens 15 Prozent, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 15:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 15:45 / BST



