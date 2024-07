NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Bei dem französischen Autobauer habe sich der Anlagenhintergrund von einem Geschäftsmodell, das auf Preisverbesserungen beruhe, zu einem solchen gewandelt, bei dem der Absatz sowie der Produkt- und Regionen-Mix die Erträge bestimmten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt werde dies bis zum Jahr 2025 durch die Einführung neuer Produktlinien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 13:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 13:01 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.