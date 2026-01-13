FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist dürfte ein solides Jahresende 2025 hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatz und operativer Gewinn sollten die oberen Enden der Unternehmensprognosen erreicht haben./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET



