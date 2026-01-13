RENK Aktie
|65,14EUR
|-1,28EUR
|-1,93%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist dürfte ein solides Jahresende 2025 hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatz und operativer Gewinn sollten die oberen Enden der Unternehmensprognosen erreicht haben./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,18 €
|
Abst. Kursziel*:
13,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,53%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
13.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RENK-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Rheinmetall-Aktie befeuert DAX-Rally: Lieferung von Puma-Simulatoren an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick (finanzen.at)
|
08.01.26
|Trump will Militärausgaben steigern - Was bedeutet das für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS? (dpa-AFX)