Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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20.04.2026 10:40:30

Rheinmetall Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Adrien Rabier rechnet mit einer durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Rüstungsbranche, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. An der Outperformance des Sektors dürfte sich allerdings nichts ändern. Rheinmetall sitze seit den enttäuschenden Signalen im Februar auf der Strafbank. Die Aktie sei nach ihrem Kursrutsch allerdings auf einem Niveau angelangt, das nur noch den schlechtestmöglichen Geschäftsverlauf einpreise./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 02:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 050,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 476,40 € 		Abst. Kursziel*:
38,85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 472,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,23%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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