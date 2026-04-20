Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Adrien Rabier rechnet mit einer durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Rüstungsbranche, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. An der Outperformance des Sektors dürfte sich allerdings nichts ändern. Rheinmetall sitze seit den enttäuschenden Signalen im Februar auf der Strafbank. Die Aktie sei nach ihrem Kursrutsch allerdings auf einem Niveau angelangt, das nur noch den schlechtestmöglichen Geschäftsverlauf einpreise./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 02:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 476,40 €
|
Abst. Kursziel*:
38,85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 472,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,23%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
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06:25
|CEO-Gehälter bei Rheinmetall, SAP und Co. offengelegt: Das verdient ein DAX-Chef (dpa-AFX)
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17.04.26
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17.04.26
|Maritimer Aufwind: Rheinmetall setzt neue Impulse - Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS gesucht (finanzen.at)
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17.04.26
|Rheinmetall plant Satelliten-Testzentrum in Norwegen (Dow Jones)
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17.04.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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17.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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16.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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16.04.26
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Analysen zu Rheinmetall AG
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|Rheinmetall Overweight
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|10:40
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
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|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
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|Deutsche Bank AG
|15.04.26
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|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
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|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
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|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
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|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
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