Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2130,0 Euro belassen. Die nun mit den endgültigen Quartalszahlen bestätigten Jahresziele belegten das anhaltende Vertrauen des Rüstungskonzerns in eine gute Auftragslage, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht für die Aktien deutliches Potenzial, aber auch höhere Risiken als bei einigen anderen deutschen Rüstungstiteln./rob/gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 130,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 402,60 €
|
Abst. Kursziel*:
51,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 401,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,01%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:29
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
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09:49
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Analysen zu Rheinmetall AG
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|09:37
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|Rheinmetall Overweight
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