NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2130,0 Euro belassen. Die nun mit den endgültigen Quartalszahlen bestätigten Jahresziele belegten das anhaltende Vertrauen des Rüstungskonzerns in eine gute Auftragslage, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht für die Aktien deutliches Potenzial, aber auch höhere Risiken als bei einigen anderen deutschen Rüstungstiteln./rob/gl/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST



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