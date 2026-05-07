Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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07.05.2026 09:37:21

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2130,0 Euro belassen. Die nun mit den endgültigen Quartalszahlen bestätigten Jahresziele belegten das anhaltende Vertrauen des Rüstungskonzerns in eine gute Auftragslage, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht für die Aktien deutliches Potenzial, aber auch höhere Risiken als bei einigen anderen deutschen Rüstungstiteln./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 130,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 402,60 € 		Abst. Kursziel*:
51,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 401,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,01%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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