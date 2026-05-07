NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.