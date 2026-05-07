Siemens Healthineers Aktie
|33,69EUR
|-1,99EUR
|-5,58%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,04 €
|
Abst. Kursziel*:
66,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,09%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
10:34
|Siemens Healthineers-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29