Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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07.05.2026 09:44:45

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,04 € 		Abst. Kursziel*:
66,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,09%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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