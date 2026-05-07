NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht. Der gesenkte Jahresausblick dürfte an den Konsensschätzungen kaum etwas ändern - diese hätten beim Umsatz bereits etwas unter dem bisherigen Ziel gelegen und beim EPS am unteren Ende der Zielspanne./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT





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