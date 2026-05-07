Siemens Healthineers Aktie

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Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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07.05.2026 09:44:08

Siemens Healthineers Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht. Der gesenkte Jahresausblick dürfte an den Konsensschätzungen kaum etwas ändern - diese hätten beim Umsatz bereits etwas unter dem bisherigen Ziel gelegen und beim EPS am unteren Ende der Zielspanne./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36,04 € 		Abst. Kursziel*:
52,62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,30%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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