Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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06.05.2026 17:18:18

Heidelberg Materials Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials von 249 auf 228 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung verzeichnet und dürfte die Jahresziele gut erreichen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund des herausfordernden Umfelds habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 und 2027 reduziert./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Kaufen
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
190,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
189,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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