HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das erste Quartal des Rüstungsunternehmens sei solide ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand wachse immer weiter./rob/mf/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.