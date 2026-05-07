HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das Luftverteidigungsgeschäft sei der größte Lichtblick, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte die Auftragsbeschleunigung, die sich im zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr bei dem Rüstungskonzern abzeichne./rob/tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:21 / GMT

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