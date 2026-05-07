Rheinmetall Aktie
|1 351,00EUR
|-77,80EUR
|-5,45%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Das Luftverteidigungsgeschäft sei der größte Lichtblick, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betonte die Auftragsbeschleunigung, die sich im zweiten Quartal und dem zweiten Halbjahr bei dem Rüstungskonzern abzeichne./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 420,60 €
|
Abst. Kursziel*:
47,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 351,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,44%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|STOXX-Handel STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17:58