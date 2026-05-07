Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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07.05.2026 09:47:34

Siemens Healthineers Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, und auch das Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz dürfte zunächst enttäuschen, schrieb David Adlington am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, und auf EPS-Ebene habe das Unternehmen den Ausblick nicht so stark gesenkt wie befürchtet. Dazu werde es mit der angekündigten Ausgliederung des Diagnostikgeschäfts eine Wachstums- und Margenbremse los. Angesichts des anstehenden Beteiligungsabbaus von Siemens spreche kurzfristig aber trotz der Schwäche seit Jahresbeginn wenig für die Aktie./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:05 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,04 € 		Abst. Kursziel*:
70,10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
81,68%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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