NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, und auch das Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz dürfte zunächst enttäuschen, schrieb David Adlington am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht, und auf EPS-Ebene habe das Unternehmen den Ausblick nicht so stark gesenkt wie befürchtet. Dazu werde es mit der angekündigten Ausgliederung des Diagnostikgeschäfts eine Wachstums- und Margenbremse los. Angesichts des anstehenden Beteiligungsabbaus von Siemens spreche kurzfristig aber trotz der Schwäche seit Jahresbeginn wenig für die Aktie./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:05 / BST





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