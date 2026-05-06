Lufthansa Aktie

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Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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06.05.2026 18:44:39

Lufthansa Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung einiger Verbesserungen bei den Durchschnittskosten (ohne Treibstoff) und den Durchschnittserlösen der Fluggesellschaft, habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) erhöht, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sector Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
8,26 € 		Abst. Kursziel*:
-3,12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
8,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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