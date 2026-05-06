NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung einiger Verbesserungen bei den Durchschnittskosten (ohne Treibstoff) und den Durchschnittserlösen der Fluggesellschaft, habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) erhöht, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDT



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