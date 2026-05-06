RATIONAL Aktie
|675,00EUR
|19,50EUR
|2,97%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1045 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den unerwartet guten Zahlen zum ersten Quartal sei der Profiküchen-Ausrüster auf dem richtigen Weg, die unveränderten Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 045,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
662,50 €
|
Abst. Kursziel*:
57,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
675,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,81%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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