Infineon Aktie
|59,39EUR
|-0,19EUR
|-0,32%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein insgesamt solides viertes Geschäftsquartal des Halbleiterkonzerns habe die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,53 €
|
Abst. Kursziel*:
24,31%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
07:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 75 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.05.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26