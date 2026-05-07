Rheinmetall Aktie
|1 401,20EUR
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|-1,93%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach weiteren Zahlendetails vom ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Neue Erkenntnisse habe es hinsichtlich des Geschäftsmixes und der Auftragsverteilung im Jahresverlauf gegeben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
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Unternehmen:
Rheinmetall AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
2 220,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
1 402,60 €
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Abst. Kursziel*:
58,28%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
1 401,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,44%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
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KGV*:
-
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