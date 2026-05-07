Vonovia Aktie

22,60EUR -0,40EUR -1,74%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 09:45:09

Vonovia SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern rechne im Gesamtjahr weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erwartung decke sich mit dem ersten Quartal. Auf operativer Ebene sei der Leerstand leicht gestiegen, während sich das flächenbereinigte Mietwachstum im Vergleich zu 2025 leicht verlangsamt habe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,63 € 		Abst. Kursziel*:
32,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,74%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten