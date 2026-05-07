NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern rechne im Gesamtjahr weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erwartung decke sich mit dem ersten Quartal. Auf operativer Ebene sei der Leerstand leicht gestiegen, während sich das flächenbereinigte Mietwachstum im Vergleich zu 2025 leicht verlangsamt habe./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.