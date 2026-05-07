Infineon Aktie

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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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07.05.2026 05:53:29

Infineon Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Chipkonzerns auf das Geschäftsjahr 2027 sei weitaus stärker als gedacht, schrieb Janardan Menon in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Ergebnisschätzung folglich um 26 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,53 € 		Abst. Kursziel*:
25,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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