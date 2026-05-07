Infineon Aktie
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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Chipkonzerns auf das Geschäftsjahr 2027 sei weitaus stärker als gedacht, schrieb Janardan Menon in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Ergebnisschätzung folglich um 26 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,53 €
|
Abst. Kursziel*:
25,99%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
59,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,28%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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