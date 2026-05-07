NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. An ihren operativen Ergebnisschätzungen für 2026 habe sich nach den Quartalszahlen und dem bestätigten Ausblick des Baustoffkonzerns kaum etwas geändert, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend. Ihre Umsatzprognose senkte sie um ein Prozent./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST



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