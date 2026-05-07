Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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07.05.2026 06:46:57

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. An ihren operativen Ergebnisschätzungen für 2026 habe sich nach den Quartalszahlen und dem bestätigten Ausblick des Baustoffkonzerns kaum etwas geändert, schrieb Elodie Rall am Mittwochabend. Ihre Umsatzprognose senkte sie um ein Prozent./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
190,15 € 		Abst. Kursziel*:
31,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
190,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,37%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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