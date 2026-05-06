Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei der Software-Entwickler für die Bau- und Architekturbranche auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,05 €
|
Abst. Kursziel*:
40,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,07%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|UBS AG
|30.04.26
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|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
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|Nemetschek Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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