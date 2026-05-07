Henkel vz. Aktie
|65,82EUR
|2,56EUR
|4,05%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
07.05.2026 11:04:45
Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit einem guten Jahresauftakt die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Callum Elliott am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74,96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
66,92 €
|
Abst. Kursziel*:
12,01%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
65,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,89%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
15:58