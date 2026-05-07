Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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07.05.2026 11:04:45

Henkel vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit einem guten Jahresauftakt die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Callum Elliott am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
66,92 € 		Abst. Kursziel*:
12,01%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
65,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,89%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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