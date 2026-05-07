NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit einem guten Jahresauftakt die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Callum Elliott am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:28 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.