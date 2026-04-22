NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7030 auf 7200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das erste Quartal an. An den Jahreszielen habe sich nichts geändert, aber Rio habe auf Kostendruck hingewiesen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST



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