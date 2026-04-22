Rio Tinto Aktie
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|3,03%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7030 auf 7200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das erste Quartal an. An den Jahreszielen habe sich nichts geändert, aber Rio habe auf Kostendruck hingewiesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72,90 £
|
Abst. Kursziel*:
-1,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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