Rio Tinto Aktie

85,72EUR 2,52EUR 3,03%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 06:16:58

Rio Tinto Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7030 auf 7200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das erste Quartal an. An den Jahreszielen habe sich nichts geändert, aber Rio habe auf Kostendruck hingewiesen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
72,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
72,90 £ 		Abst. Kursziel*:
-1,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
74,20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten