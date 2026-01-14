Rolls-Royce Aktie
|15,18EUR
|0,14EUR
|0,93%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1220 auf 1325 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13,25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,97 £
|
Abst. Kursziel*:
2,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,05 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,53%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|02.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|02.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|15,18
|0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|1&1 Buy
|UBS AG
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|BAE Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.