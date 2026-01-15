Rolls-Royce Aktie
|14,80EUR
|-0,04EUR
|-0,27%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Bei Rolls-Royce steigen seine Schätzungen für den Bereich Power Systems vor allem aufgrund hoher Nachfrage nach Energie-Backup für Rechenzentren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
13,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,68 £
|
Abst. Kursziel*:
6,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
14.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
13.01.26