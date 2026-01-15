Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

15.01.2026 11:39:06

Rolls-Royce Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1290 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Bei Rolls-Royce steigen seine Schätzungen für den Bereich Power Systems vor allem aufgrund hoher Nachfrage nach Energie-Backup für Rechenzentren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,68 £ 		Abst. Kursziel*:
6,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

