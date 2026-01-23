RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

23.01.2026 08:40:49

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ahmed Farman sieht den Energieversorger gut positioniert, um die Ziele für 2025 zu erfüllen. RWE dürfte im Zeitraum 2026 bis 2030 ein erstklassiges Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 4,30 Euro im Jahr 2030 erzielen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,76 € 		Abst. Kursziel*:
17,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,49%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

