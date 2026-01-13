NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.