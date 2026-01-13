BASF Aktie
|44,65EUR
|-0,26EUR
|-0,58%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
13.01.2026 13:01:55
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,57 €
|
Abst. Kursziel*:
14,43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
