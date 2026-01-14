ABB Aktie
|65,70EUR
|0,58EUR
|0,89%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
60,34 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
60,88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,45%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|65,70
|0,89%
