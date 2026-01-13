MTU Aero Engines Aktie
|385,60EUR
|4,40EUR
|1,15%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für MTU von 360 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei MTU zeichne sich eine anhaltende Stärke am Wartungs- und Ersatzteilmarkt ab./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
390,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
385,50 €
|
Abst. Kursziel*:
1,17%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
385,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
13:52
|Buy für MTU Aero Engines-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)
|
12.01.26
|Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.at)
|
12.01.26
|DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)