ING Group Aktie

24,91EUR 0,30EUR 1,22%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

13.01.2026 14:18:39

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,84 € 		Abst. Kursziel*:
10,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

