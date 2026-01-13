Vestas Wind Systems A-S Aktie

23,86EUR -0,12EUR -0,50%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 13:48:28

Vestas Wind Systems A-S Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 165 auf 200 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr versprecheDas Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Vestas seien 2026 alle Augen auf die US-Auftragslage und das Offshore-Geschäft gerichtet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
178,90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

mehr Analysen
13:48 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
12:58 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vestas Wind Systems A-S 23,89 -0,38% Vestas Wind Systems A-S

Aktuelle Aktienanalysen

14:09 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:05 Diageo Outperform Bernstein Research
14:02 DHL Group Neutral UBS AG
14:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13:58 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:52 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13:51 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13:51 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:51 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13:50 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13:50 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:49 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
13:48 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:47 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:46 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
13:38 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13:13 Südzucker Underweight Barclays Capital
13:13 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13:10 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13:09 Michelin Buy Deutsche Bank AG
13:08 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
13:06 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
13:05 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:04 RENK Buy Deutsche Bank AG
13:04 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
13:03 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
13:02 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13:02 Airbus Buy Deutsche Bank AG
13:02 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
13:01 BASF Outperform Bernstein Research
13:01 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
13:00 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:58 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:56 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:57 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11:56 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
11:35 AUMOVIO Buy UBS AG
11:26 Symrise Buy UBS AG
11:24 ING Group Buy UBS AG
11:23 Air Liquide Buy UBS AG
11:17 Continental Buy UBS AG
11:17 Michelin Neutral UBS AG
11:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen