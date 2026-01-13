Vestas Wind Systems A-S Aktie
|23,86EUR
|-0,12EUR
|-0,50%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vestas von 165 auf 200 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr versprecheDas Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Vestas seien 2026 alle Augen auf die US-Auftragslage und das Offshore-Geschäft gerichtet./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
178,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|13:48
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:48
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:48
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|23,89
|-0,38%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14:02
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|14:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13:58
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:52
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:51
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:49
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13:48
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:47
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|13:13
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|BAE Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:03
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:02
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:02
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|13:02
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:01
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:58
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:57
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:26
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:24
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:23
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:17
|Continental Buy
|UBS AG
|11:17
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG