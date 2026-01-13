SUSS MicroTec Aktie
|45,98EUR
|-1,12EUR
|-2,38%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Auftragsdaten des Wettbewerbers BESI im vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese liegen mit vorläufig 250 Millionen Euro um 40 Prozent über dem Vorquartal, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Auftragseingang die Konsensschätzung um fast ein Drittel überboten. Auch bei Suss Microtec werde ein starker Anstieg des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorquartal erwartet./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:15 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,64 €
|
Abst. Kursziel*:
72,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,14%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
