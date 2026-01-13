SUSS MicroTec Aktie

45,98EUR -1,12EUR -2,38%
SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 17:17:04

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Auftragsdaten des Wettbewerbers BESI im vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese liegen mit vorläufig 250 Millionen Euro um 40 Prozent über dem Vorquartal, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Auftragseingang die Konsensschätzung um fast ein Drittel überboten. Auch bei Suss Microtec werde ein starker Anstieg des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorquartal erwartet./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:15 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,64 € 		Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,14%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Nachrichten

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

mehr Analysen
17:17 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
08:40 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
18.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 45,98 -2,38% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Aktuelle Aktienanalysen

17:17 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
14:49 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
14:21 1&1 Buy UBS AG
14:19 United Internet Buy UBS AG
14:18 Santander Buy UBS AG
14:18 ING Group Buy UBS AG
14:18 BNP Paribas Buy UBS AG
14:18 freenet Neutral UBS AG
14:17 Vodafone Group Sell UBS AG
14:09 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:05 Diageo Outperform Bernstein Research
14:02 DHL Group Neutral UBS AG
14:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13:58 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:52 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13:51 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13:51 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:51 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13:50 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13:50 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:49 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
13:48 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:47 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
13:46 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
13:38 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13:13 Südzucker Underweight Barclays Capital
13:13 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13:10 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13:09 Michelin Buy Deutsche Bank AG
13:08 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
13:06 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
13:05 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:04 RENK Buy Deutsche Bank AG
13:04 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
13:03 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
13:02 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13:02 Airbus Buy Deutsche Bank AG
13:02 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
13:01 BASF Outperform Bernstein Research
13:01 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
13:00 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:58 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:56 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen