Apple Aktie
|222,25EUR
|-0,75EUR
|-0,34%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
13.01.2026 14:09:12
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung der Partnerschaft mit Googles KI Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Deal sei gut für Apple, weil dadurch neue KI-Features möglich würden, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 260,25
|
Abst. Kursziel*:
17,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 260,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
