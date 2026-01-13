Santander Aktie
|10,47EUR
|0,07EUR
|0,69%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
10,43 €
Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
10,47 €
Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
Analyst Name::
Jason Napier
KGV*:
