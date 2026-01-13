Rio Tinto Aktie
|72,01EUR
|1,08EUR
|1,52%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5900 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie damit, dass der Kupferpreisanstieg die Konsolidierungswelle im Sektor weiter vorantreibt. Die Branchenunternehmen konkurrierten dabei, den Kupferanteil in den Portfolios zu erhöhen. Bei Rio Tinto rechnet er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag im letzten Produktionsquartal des Jahres nicht mehr mit größeren Überraschungen. Bei dem Minenkonzern geht er aber jetzt von einer höheren Gewinnausschüttungsquote aus./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
60,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
61,60 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,60%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
62,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,44%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
