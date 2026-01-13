Rio Tinto Aktie

72,01EUR 1,08EUR 1,52%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 13:04:06

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5900 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie damit, dass der Kupferpreisanstieg die Konsolidierungswelle im Sektor weiter vorantreibt. Die Branchenunternehmen konkurrierten dabei, den Kupferanteil in den Portfolios zu erhöhen. Bei Rio Tinto rechnet er nach dem jüngsten Kapitalmarkttag im letzten Produktionsquartal des Jahres nicht mehr mit größeren Überraschungen. Bei dem Minenkonzern geht er aber jetzt von einer höheren Gewinnausschüttungsquote aus./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
61,60 £ 		Abst. Kursziel*:
-2,60%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
62,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,44%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

mehr Nachrichten