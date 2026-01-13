Vodafone Group Aktie

1,14EUR -0,02EUR -1,64%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

13.01.2026 14:17:23

Vodafone Group Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 82 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. BT Group, Vodafone, Freenet und Telefonica sollten Anleger seiner Ansicht nach meiden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
0,82 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1,00 £ 		Abst. Kursziel*:
-17,65%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
0,99 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,95%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

