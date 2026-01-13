Vodafone Group Aktie
|1,14EUR
|-0,02EUR
|-1,64%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 82 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. BT Group, Vodafone, Freenet und Telefonica sollten Anleger seiner Ansicht nach meiden./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,82 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1,00 £
|
Abst. Kursziel*:
-17,65%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
0,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,95%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
