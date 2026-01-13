GEA Aktie
|59,45EUR
|-1,05EUR
|-1,74%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
58,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,03%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
59,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,80%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
13:49
|JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.01.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy (EQS Group)
|
07.01.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, Kauf (EQS Group)