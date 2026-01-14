NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Vestas erwartet JPMorgan ein leicht über den Erwartungen liegendes operatives Ergebnis. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 dürfte den Konsens in der Mitte der in Aussicht gestellten Zielspanne stützen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.