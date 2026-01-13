United Internet Aktie

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

13.01.2026 14:19:15

United Internet Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. United Internet bleibt für ihn eine Kaufempfehlung, doch er strich die Aktie von seiner Liste der bevorzugten Werte. Diese besteht fortan aus Orange, Deutsche Telekom, Swisscom und Tele 2./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,88 € 		Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,10%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

