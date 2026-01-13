freenet Aktie

28,82EUR -0,72EUR -2,44%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

13.01.2026 14:18:01

freenet Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. BT Group, Vodafone, Freenet und Telefonica sollten Anleger seiner Ansicht nach meiden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Neutral
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28,96 € 		Abst. Kursziel*:
-1,59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
28,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,11%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

