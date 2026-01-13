ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. BT Group, Vodafone, Freenet und Telefonica sollten Anleger seiner Ansicht nach meiden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.