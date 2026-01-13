Siemens Aktie
|261,15EUR
|2,45EUR
|0,95%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List". Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für Schlussviertel 2025 rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Mit Blick auf Siemens erwarten sie ein positives Ergebnis für das erste Geschäftsquartal mit einer Verbesserung der Dynamik im chinesischen Digital-Industries-Geschäft, eine unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und eine Aktualisierung des Zeitplans für die Entkonsolidierung von Siemens Healthineers./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
258,75 €
|
Abst. Kursziel*:
15,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
261,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,88%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
