Siemens Energy Aktie
|129,45EUR
|1,05EUR
|0,82%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Angesichts des jüngsten Kapitalmarkttages von Siemens Energy erwarten sie keine größeren Überraschungen. Die Ziele für 2028 und das wachsende Vertrauen in den Investmentcase sollten aber stützen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
126,95 €
|
Abst. Kursziel*:
26,03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
129,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein (finanzen.at)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|129,45
|0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|1&1 Buy
|UBS AG
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|BAE Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.