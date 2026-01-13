DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
47,65 € 		Abst. Kursziel*:
-10,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
47,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

