ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.