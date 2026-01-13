DHL Group Aktie
|47,67EUR
|-0,60EUR
|-1,24%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
