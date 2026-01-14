Airbus Aktie
|219,55EUR
|3,20EUR
|1,48%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Aussagen des Top-Managers Christian Scherer ließen darauf schließen, dass der Flugzeughersteller viele fast fertige Modelle ("Glider") auf Lager hat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte die Auslieferungen im ersten Quartal 2026 stützen, die Prognose für die Auslieferungen im Gesamtjahr 2026 aber als zurückhaltend erscheinen lassen./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 02:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
218,95 €
|
Abst. Kursziel*:
5,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
219,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,76%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|219,55
|1,48%
