Prosus Aktie
|55,40EUR
|-0,44EUR
|-0,79%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus nach einem Treffen mit dem Management der Beteiligungsgesellschaft im Internetbereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In den Gesprächen sei es um die jüngsten Entwicklungen und die strategische Ausrichtung von Prosus/Naspers gegangen, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem sein Engagement zur fortgesetzten Verbesserung der operativen Ergebniskennzahlen im E-Commerce-Portfolio bekräftigt sowie die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,40 €
|
Abst. Kursziel*:
42,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,60%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|13.01.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|55,40
|-0,79%
